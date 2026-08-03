Des records vont tomber : les chiffres très parlants des clubs belges à mi-mercato

Nous en sommes à la moitié du mercato et nos clubs ont déjà bien bougé sur le marché des transferts. Petit bilan chiffré des transactions effectuées à mi-parcours.

Avec le transfert du défenseur central sud-coréen Hang-Beom Lee pour sept millions d'euros, le Club de Bruges a repris à Genk la première place au classement des clubs belges les plus dépensiers de l'été. Les Blauw en Zwart ont sont désormais à 20,5 millions dépensés.

Un montant qui devrait rapidement passer à 32,5 millions avec le transfert imminent de Freddie Potts en provenance de West Ham. Et on ne parle même pas des fortunes que devrait débourser le Club pour renforcer ses flancs. Avec Edmund Baidoo et Noah Adedeji-Sternberg, la direction pourrait s'offrir un mercato entrant record à 60 millions d'euros.

Une Pro League à deux vitesses ?

Rien qu'en regardant les transferts 100% officiels, l'écart entre les grosses cylindrées de notre championnat et le reste de la meute est déjà bien creusé. Les quatre clubs les plus dépensiers de l'élite (le Club de Bruges, Genk, l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht) ont déjà à eux seuls dépensé 20 millions de plus que les 14 autres clubs réunis (51,5 millions contre 31,18 millions).

Tableau des clubs belges les plus dépensiers depuis le début du mercato (en millions d'euros)

Seuls deux clubs belges n'ont pas encore dépensé le moindre centime en matière d'indemnité de transfert cet été, deux des trois promus : Beveren et Lommel. Charleroi n'a qu'à peine plus déboursé, avec 300 000 euros pour l'arrivée de Séverin Nioule.

On le sait, la qualité d'un mercato ne fait se quantifie pas en millions dépensés. Des joueurs prêtés ou recrutés gratuitement peuvent s'avérer des coups de maître. L'exemple le plus parlant est sans doute celui de Lommel, qui profite de sa position au sein du City Group pour se faire prêter un joueur comme Sverre Nypan en provenance de Manchester City.





Avec ses 13 millions de valeur marchande, le milieu norvégien est le huitième joueur le plus cher de D1A mais ne laisse aucune trace dans notre bilan comptable. Reste qu'en matière de moyens financiers mobilisés, l'ambition plus dans certains clubs que dans d'autres.

Notons par exemple que la RAAL a changé son fusil d'épaule. Les Loups ont déjà dépensé 3,5 millions cet été, soit plus de dix fois ce qui avait été déboursé il y a un an pour le seul Mouhamed Belkheir (300 000 euros).

Vendre, une nécessité pour tout le monde, ou presque

Modèle économique à la belge oblige, ces transferts sont surtout permis par les rentrées d'argent amenées par les opérations sortantes. Il n'est donc pas étonnant de constater là aussi un fameux déséquilibre. Cette fois, les quatre clubs qui ont perçu le plus d'argent cet été (le Club de Bruges, Anderlecht, Genk et Westerlo), ont carrément reçu bien plus du double par rapport aux 14 autres clubs (182,1 millions contre 76,9 millions).

Le Club de Bruges domine plus que jamais les débats avec pas moins de 78,5 millions déjà touchés cet été, dont la moitié grâce au transfert de Christos Tzolis. Il est plus frappant encore de constater que malgré ces départs rémunérateurs, le Club dispose encore dans son effectif de quatre des cinq joueurs à la plus haute valeur marchande de Pro League.

Tableau des clubs belges aux plus gros revenus de transfert depuis le début du mercato (en millions d'euros)



2. Anderlecht (47M)

3. Genk (30M)

4.

5. Standard (12,8M)

6. Gand (12M)

7. Zulte (12M)

8. Union (10M)

9. Malines (9M)

10.

11. Cercle (5,75M)

12. Charleroi (4M)

13. Lommel (1,5M)

14. OHL (1,5M)

15. Courtrai (1,35M)

16. Antwerp (0)

17. Beveren (0)

18. RAAL (0*)

* Valeur par défaut, plusieurs montants de transfert n'ayant pas été communiqués 1. Club de Bruges (78,5M)2. Anderlecht (47M)3. Genk (30M)4. Westerlo (26,6M)5. Standard (12,8M)6. Gand (12M)7. Zulte (12M)8. Union (10M)9. Malines (9M)10. STVV (7M)11. Cercle (5,75M)12. Charleroi (4M)13. Lommel (1,5M)14. OHL (1,5M)15. Courtrai (1,35M)16. Antwerp (0)17. Beveren (0)18. RAAL (0*)* Valeur par défaut, plusieurs montants de transfert n'ayant pas été communiqués

La roue peut évidemment très vite tourner : en une signature, Genk est passé de la dernière à la troisième place grâce aux 30 millions rapportés par Konstantinos Karetsas. Charleroi pourrait également sentir la différence grâce aux huit millions d'euros que devrait rapporter Yacine Titraoui.

Certains déséquilibres apparaissent néanmoins. Des clubs comme Malines et Westerlo ont très bien vendu, faisant largement pencher la balance dans le vert (mais inquiétant parfois quant à l'affaiblissement sportif). Cas contraire par excellence, l'Antwerp n'a pas réussi à tirer le moindre centime des départs de cadres comme Vincent Janssen, Gyrano Kerk, Zeno Van den Bosch, Dennis Praet ou Kiki Kouyaté. Une économie de salaire, certes, mais les finances du club en auraient certainement attendu d'avantage.

Côté francophone, notons que le Standard figure dans le top 6, que ce soit en termes de millions perçus ou dépensés. Les premiers amènent forcément les seconds, avec forcément un clin d'oeil à Rafiki Saïd et René Mitongo.