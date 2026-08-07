Officiel : un jeune défenseur du Standard prêté en Gaume

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un jeune défenseur du Standard prêté en Gaume
Photo: © photonews
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Steeven Assengue disposait d'assez peu de perspectives de temps de jeu au Standard. Cette saison, son salut semblait passer par un prêt. Comme prévu, il passera les prochains mois à Virton.

Avec le capitaine Marlon Fossey mais également un Henry Lawrence des plus convaincants lorsqu'il évolue sur la droite, le Standard semble paré sur le flanc, sans compter qu'Ibrahim Karamoko peut également dépanner à ce poste.

Ajoutez à cela une blessure tenace et vous obtenez un horizon assez bouché pour Steeven Assengue. En octobre dernier, le défenseur de 21 ans montait pourtant au jeu contre le Club de Bruges. Mais c'est le pépin physique occasionnée lors de ce choc qui a hypothéqué la suite de sa saison. 

Une saison à Virton pour se relancer

Attendu sur le retour après trois mois à l'infirmerie, l'ancien pensionnaire du centre de formation de l'Union Namur est resté tout l'exercice sur la touche et ressentait toujours de la douleur et alors que le début de la préparation estivale pointait déjà le bout de son nez, lui faisant accuser un retard conséquent.

Il a donc repris avec les U23. Mais comme attendu, le Standard le prête pour lui permettre d'obtenir plus de rythme. Direction Virton, qui a officialisé son arrivée il y a quelques minutes. "Le club remercie le Standard de Liège pour la bonne entente tout au long de ce dossier", écrit l'Excel dans son communiqué officiel.


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