"J'avais perdu le plaisir de jouer" : un Diablotin profite de la trêve pour se relancer

Romeo Vermant retrouve le sourire avec les U21 de la Belgique après plusieurs mois difficiles. L'attaquant du Club de Bruges espère retrouver sa place en club.

Romeo Vermant retrouve du temps de jeu et du plaisir avec les U21 de la Belgique. Mardi soir, l'attaquant du Club de Bruges a été décisif dans la victoire 1-0 contre le Pays de Galles. Il a offert le but à Norman Bassette avec une très belle passe. Jeudi dernier, contre la Biélorussie, il avait gagné le penalty marqué par son partenaire.

Une bonne entente avec Norman Bassette

Vermant apprécie son entente avec Bassette. "La collaboration avec Norman se déroule très bien. J'ai ressenti la même chose contre la Biélorussie. On travaille dur tous les deux et on essaie d'apporter de la profondeur au jeu." Le Brugeois pense que les deux attaquants auraient pu faire plus. "Avec un peu plus de chance dans les 30 derniers mètres, je pense qu'on aurait pu marquer encore plus souvent", sur Het Laatste Nieuws.

Ces deux matchs font du bien à Vermant après une période beaucoup plus compliquée. À 22 ans, il a perdu sa place de titulaire à Bruges au profit de Nicolo Tresoldi. Sa situation n'est pas différente avec les Espoirs, où il doit aussi se battre pour jouer.

Un coup de boost avec les U21

Le joueur ne le cache pas. "Depuis que je joue un peu plus souvent, je suis plus serein. Être ici avec la réserve m'a permis de me remettre en selle et de retrouver le plaisir de jouer, car je l'avais peut-être un peu perdu." Pour Vermant, jouer est devenu important. Il veut profiter de chaque occasion pour montrer qu'il peut avoir sa place.

Pas de départ cet été



Strasbourg avait fait une offre pour le recruter cet été, mais le Club avait décidé de le garder. Une situation que Vermant a acceptée. "Une fois ce chapitre clos et la confirmation de mon maintien au Club de Bruges acquise, il faut savoir tourner la page et aller de l'avant". Sa valeur marchande est passée de 11 millions d'euros en avril 2026 à 9 millions d'euros actuellement sur le site Transfermarkt.