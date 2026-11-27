Anderlecht a gagné, l'Union Saint-Gilloise a partagé et les deux clubs bruxellois se rapprochent du top 24 de l'Europa League. Si le classement reste inchangé au terme des trois dernières journées et que les Mauves franchissent les barrages, un derby bruxellois pourrait se jouer en huitièmes de finale.

Un derby bruxellois en huitièmes de finale de l'Europa League ? Le scénario reste peu probable, mais le classement actuel ouvre la porte à un duel entre le Sporting d'Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise.

S'ils terminent neuvièmes ou dixièmes de la phase de ligue, les Mauves devront passer par les barrages. Ils y affronteraient alors le 23e ou le 24e du classement, soit l'une des deux dernières équipes qualifiées.

En l'état, Anderlecht pourrait ainsi tomber sur Torreense, pensionnaire de deuxième division portugaise et vainqueur de la Coupe du Portugal, ou sur l'Olympique de Marseille, qui ne compte que six points après cinq rencontres.

Un derby bruxellois en huitièmes de finale ?

Si les hommes de Vítor Bruno franchissent les barrages, ils retrouveraient en huitièmes de finale le septième ou le huitième de la phase de ligue. Ces deux équipes sont directement qualifiées pour ce tour.

À l'heure actuelle, ces places sont occupées par le Beşiktaş et... l'Union Saint-Gilloise. Il reste trois journées et le classement peut encore bouger, mais un derby bruxellois sur la scène européenne fait partie des scénarios possibles. Pour rappel, deux équipes d'un même pays ne peuvent pas s'affronter en seizièmes de finale, mais bien à partir des huitièmes.



