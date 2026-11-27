Courtisé par le FC Barcelone, Jonathan Tah conserve la confiance de Vincent Kompany, qui souhaite le garder au Bayern Munich. Les deux clubs pourraient se disputer l'international allemand lors du mercato hivernal.

Après avoir bouclé plusieurs prolongations de contrat, dont celle de Harry Kane, Ballon d'Or et actuellement blessé, le Bayern Munich s'active pour conserver ses cadres.

Parmi eux, Jonathan Tah suscite l'intérêt du FC Barcelone. Le défenseur central allemand figure depuis plusieurs semaines sur la liste des joueurs suivis par le club catalan.

À 30 ans, l'ancien joueur du Bayer Leverkusen ne serait pas insensible à cet intérêt. Vincent Kompany, lui, souhaite le conserver.

Vincent Kompany veut garder Jonathan Tah

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, notre compatriote tenterait de convaincre Tah de rester à Munich. Le défenseur a été titularisé lors de près de trois quarts des matchs du Bayern cette saison.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, l'international allemand aux 55 sélections n'aurait pas encore tranché. Le Bayern devrait donc s'employer à le retenir cet hiver, alors que le Barça cherche à l'attirer.



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