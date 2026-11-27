Buteur jeudi soir lors de la victoire de l'AC Milan sur la pelouse de l'Olympiacos (2-4), Diego Moreira a été rappelé à l'ordre par son propre entraîneur. Après la rencontre, Rúben Amorim a même présenté ses excuses pour le comportement du Diable Rouge.

Mené 2-0 sur la pelouse de l'Olympiacos, l'AC Milan a renversé la rencontre après la pause. À la 95e minute, Diego Moreira a inscrit le dernier but de la soirée (2-4). C'est toutefois sa célébration en direction des supporters grecs qui a fait parler après le coup de sifflet final.

Rúben Amorim présente ses excuses

Interrogé en conférence de presse, Rúben Amorim a désapprouvé le geste de son joueur. "Cela ne se reproduira plus", a déclaré l'entraîneur portugais. "Moreira est un jeune joueur, mais il doit encore grandir. Nous savons que nous n'aimerions pas non plus que quelqu'un fasse cela devant nos supporters."

Amorim a ensuite présenté ses excuses, tout en précisant que le Diable Rouge n'avait pas cherché à provoquer le public de l'Olympiacos. Il attend néanmoins de son joueur davantage de retenue face aux supporters adverses.

Un but éclipsé par sa célébration

Moreira avait ponctué le retour des Milanais, auteurs de quatre buts après la pause. Son but dans le temps additionnel est pourtant passé au second plan, éclipsé par la réaction de son entraîneur.