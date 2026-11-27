Sans club depuis l'été, Boli Bolingoli ne pense pas encore à raccrocher les crampons après un passage au Standard marqué par les blessures. Le latéral gauche de 31 ans sait toutefois que le temps presse et se donne jusqu'à la fin janvier pour faire le point sur sa situation.

En fin de contrat, Boli Bolingoli a quitté le Standard pendant l'été après une nouvelle saison marquée par les blessures. L'ancien Rouche, passé aussi par le Club de Bruges plus tôt dans sa carrière, s'est exprimé sur sa situation au micro de nos confrères du groupe IPM avant le choc entre les deux équipes, ce dimanche à Sclessin.

"Si j'ai été étonné que le Standard ne me propose pas un nouveau contrat ? Tout le monde connaît la situation financière du club et on m'a fait comprendre que je n'avais pas apporté suffisamment de plus-value sur la pelouse. Ce que je comprends, puisque je n'ai quasiment pas joué la saison dernière", a admis l'arrière gauche de 31 ans.

"Mais aujourd'hui, je suis prêt physiquement et mentalement à démontrer ce dont je suis encore capable. Il y a eu quelques discussions, mais aucun projet ne s'est réalisé. On m'a même demandé si je pouvais jouer gratuitement dans un club, mais je suis certain de pouvoir encore apporter une vraie plus-value."

Boli Bolingoli vers une retraite anticipée ?

Après six mois passés sans club, Boli Bolingoli sait que la situation deviendra de plus en plus difficile s'il ne trouve pas un nouvel employeur cet hiver. "Je ne veux pas m'arrêter de cette manière", a-t-il d'abord lancé.



"Dans ma tête, j'aimerais encore jouer jusqu'à 35 ans. Je me donne jusqu'à la fin janvier pour faire le point sur ma situation. Mais aujourd'hui, ma priorité est de trouver un club", a déclaré le cousin de Romelu et Jordan Lukaku.