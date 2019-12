La clause du futur contrat d'Ancelotti qui révèle les ambitions d'Everton

On vous l'annonçait ce lundi soir, Carlo Ancelotti et Everton ont trouvé un accord. L'Italien devrait être l'entraîneur des Toffees pour le reste de la saison.

Les termes précis du contrat semblent être déjà connus de la presse anglaise. The Sun avance que le salaire d'Ancelotti sera de 13,5 millions par an, soit plus de 25 euros par minute. Ce qui en ferait le troisième entraîneur le plus payé d'Angleterre.

Mais une clause du futur contrat a particulièrement attiré notre attention. Un paragraphe stipulerait que l'ancien de Naples et de Chelsea pourrait recevoir 3 millions d'euros supplémentaires dès cette saison. La condition ? Maintenir Everton en Premier League. Les ambitions des Toffees paraissent donc assez modérées sur le court terme. Everton est pour le moment 16ème avec trois points d'avance sur le premier relégable.