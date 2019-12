🎥 "Air Ronaldo" : la superbe détente de CR7 pour offrir la victoire à la Juve

Cristiano Ronaldo a offert la victoire à la Juventus de Turin ce mercredi sur la pelouse de la Sampdoria d'une superbe tête en fin de première période.

Juste avant de rentrer aux vestiaires, Cristiano Ronaldo a ainsi repris un centre venu de la gauche et signé Alex Sandro en s'élevant à plus de ... 2m50 du sol pour placer un puissant coup de casque faisant 1-2 pour la Juve sur la pelouse de la Sampdoria. Impressionnant de la part du Portugais, qui signe là son dixième but de la saison en Serie A et son cinquième sur les quatre derniers matchs.