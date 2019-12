Paul Pogba : son agent Mino Raiola met les choses au clair

Le Mercato d'hiver arrive avec son lot de rumeurs, de surprises et de transactions. Paul Pogba n'y échappe pas, et devrait d'ailleurs animer cette période de transfert.

Absent des terrains depuis fin septembre, Paul Pogba laisse planer le doute parmi les supporters de Manchester United.

Le Français tarde à revenir suite à sa blessure (cheville) mais il devrait bien rester Mancunien après ce Mercato à en croire son agent Mino Raiola : "Je pense qu'il est rentré chez lui en revenant à Manchester United. Paul aurait pu aller ailleurs, mais il a choisi avec son coeur de revenir à Old Trafford. Paul est vraiment quelqu’un de bien et ne cherche qu'à être heureux. Il veut gagner des titres et adorerait le faire avec Manchester United", a confié Raiola au Telegraph.

"Il y avait, en effet, un intérêt important de la part du Real Madrid cet été mais Manchester United ne l’a pas laissé partir. Mais Paul n’en a pas fait toute une histoire."

Le champion du monde Tricolore devrait donc rester à Old Trafford, au moins cet hiver.