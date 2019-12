🎥 Double buteur, passeur et grand prince: un Romelu Lukaku grand cru!

La Juve s'était imposée mercredi, grâce à un but incroyable de Cristiano Ronaldo, l'Inter a répondu ce samedi, avec une prestation cinq étoiles de Romelu Lukaku.

Privé de son compère Lautaro Martinez, suspendu, Romelu Lukaku n'a pas semblé trop perturbé par l'absence de l'Argentin. Il n'a même pas fallu plus d'une mi-temps au Diable Rouge pour plier la rencontre contre le Genoa, samedi soir, à San Siro.

12 buts en Serie A

A la demi-heure et sur sa première occasion du match, Romelu Lukaku a fait mouche, avant d'offrir le deuxième but de la soirée à Roberto Gagliardini. Mais le show Lukaku n'était pas encore terminé: en seconde période, il a d'abord laissé le jeune Sebastiano Esposito se charger de transformer le penalty accordé à l'Inter (17 ans et tout premier but pour le jeune Nerazzuro), avant d'ajouter un bijou à sa collection pour terminer le travail (4-0).

Dignement salué par les supporters, Romelu Lukaku termine son année 2019 avec classe. Avec 12 buts, il grimpe aussi à la deuxième place du classement des buteurs de Serie A (à cinq longueurs de Ciro Immobile). Mais le Diable confirme surtout son excellent début d'aventure milanaise: 14 buts et 3 assists en 22 matchs (toutes compétitions confondues): Big Rom' revit en Italie.