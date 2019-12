Le tout premier but du jeune Esposito: "Romelu m'a dit vas-y et marque"

Première titularisation avec l'Inter et premier but: Sebastiano Esposito a vécu une soirée de rêve, samedi, à San Siro. Et c'est en partie grâce à Romelu Lukaku, qu'il a tenu à remercier à l'issue de la rencontre.

À 17 ans, Sebastiano Esposito avait déjà joué avec l'Inter: en Serie A, en Europa League et même en Ligue des Champions, mais il n'avait encore jamais débuté un match. Il a profité de l'absence de Lautaro Martinez pour célébrer sa première dans le onze de départ, samedi, contre le Genoa. "Quand je l'ai appris, j'étais très ému. J'ai appelé ma mère pour lui dire. Et j'avoue que je n'ai pas beaucoup dormi", explique-t-il. Plus beau encore, le jeune Italien a aussi eu droit à son premier but. Grâce à un penalty que Romelu Lukaku, titreur désigné, a souhaité qu'il botte. "C'est une personne fantastique. Il m'a dit: 'vas-y et marque', je le remercie." Romelu Lukaku, kazanılan penaltıyı 17 yaşındaki Sebastiano Esposito’nun kullanmasını istiyor. Çünkü bu gol Esposito’nun Seri A’daki ilk golü olabilir. #Lukaku

