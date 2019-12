L'agente et épouse d'Icardi tacle Lukaku : "Ce serait aussi bien de le voir dans les matchs importants"

Wanda Nara a défendu le bilan de son mari Mauro Icardi lorsque celui-ci jouait à l'Inter. Elle a surtout critiqué Romelu Lukaku, son remplaçant. Selon elle, le Diable Rouge ne score que dans les "petits matchs".

En débat dans l'émission italienne Tiki Taka, le présentateur s'est montré très élogieux envers Lukaku : " On a vu un attaquant capable de jouer pour l'équipe et non l'inverse. Enfin, nous avons un numéro neuf qui est un leader, un point de référence".

Un avis que Wanda Nara ne partage pas du tout. Voici ses propos à l'égard du Diable Rouge, retranscrits par l'Equipe : " Ce serait aussi bien de voir Lukaku dans les matchs importants. En Ligue des champions, il n'a pas marqué, il verra les quarts de finale à la télévision. L'ancien numéro 9 (Icardi) n'a marqué "que" 150 buts à l'Inter. La valeur ajoutée de l'Inter, c'est Conte".

On signalera tout de même que Lukaku a bel et bien marqué en Ligue des Champions. Il a aussi donné deux passes décisives. Certes, ce ne fut pas suffisant pour sortir l'Inter d'un groupe relevé.