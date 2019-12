Quand Mbappé parle de son duel à distance avec Messi

Meilleur buteur européen de la saison 2018-2019, l'Argentin, qui vient de remporter son 6ème Ballon d'Or, a marqué pas moins de 36 buts, soit trois de plus que le Champion du monde.

Kylian Mbappé n'a donc inscrit que 33 buts en Ligue 1 pour sa deuxième saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Néanmoins, le Français a tout de même été élu meilleur joueur du championnat français ainsi que meilleur espoir aux trophées UNFP. Mais l'attaquant de 21 ans veut plus et a évoqué son duel à distance avec un certain Lionel Messi.

"Plutôt que de me mettre la tête sous la pelouse et d’attendre tranquillement la fin de la saison, moi j’ai essayé de me dépasser. Je me suis alors aperçu que je pouvais essayer d’aller chercher ce titre de meilleur buteur européen. [...] Mais, en face, il y avait un client, Messi. J’en mettais deux, il en mettait trois ; j’en mettais trois, il en mettait quatre ! C’était tellement dingue que j’en ai parlé avec Ousmane (Dembélé). "Ce n’est pas possible, il le fait exprès ? Il regarde le nombre de buts que je marque ?" "Bien sûr qu’il te regarde !" Je me suis dit : "Ah ouais, quand même, Messi me surveille...". C’est flatteur de voir qu’un tel joueur ne te néglige pas", a-t-il expliqué lors d'un entretien avec France Footabll.