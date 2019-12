Les salaires de 2019 par équipe : la Liga est le championnat le plus inégalitaire

En 2019, un club comme Barcelone a dépensé en moyenne plus de 11 millions d'euros pour ... chaque joueur. C'est 25 fois plus que des clubs de Liga comme Real Valladolid et Osasuna.

Sporting Intelligence a publié un dossier entier consacré au salaire des joueurs les plus rémunérés. Les trois équipes les plus dépensières en la matière sont bien consacrées au football. Barcelone est loin devant, le Real Madrid et la Juventus suivent.

En revanche, derrière il y a un creux. Après, ce sont huit équipes de NBA qui payent le mieux leurs joueurs. A la douzième place revient un club de foot ; sans trop de surprise, il s’agit du PSG qui dépense en moyenne pour chacun de ses joueurs 150.000 euros par semaine, soit 8 millions par an.

En Angleterre, les deux clubs de Manchester dominent le classement. En Allemagne, le Bayern est quasi hégémonique devant le Borussia.

Il ressort du dossier que la Liga est le championnat le plus inégalitaire ; alors que le Barca et le Real dépensent plus de 10 millions par an pour chaque joueur (en moyenne), la moitié « la plus pauvre » du championnat espagnol verse moins d’un million par an à leurs joueurs, en moyenne de nouveau.

Enfin, aucun club belge n’apparaît dans le top 350. Mais il faut garder à l'esprit que le dossier prend en compte tous les sports mondiaux. Et, les sports us… ça paye bien !