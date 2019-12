Officiel : Mario Mandzukic rejoint Junior Edmilson

L'attaquant croate n'est plus lié avec les Bianconero. Il n'avait disputé aucun match de Serie A cette saison.

En quatre saisons (et demi donc) avec la Juventus, Mandzukic c'est 44 buts et 18 assists. Le Croate a rendu de loyaux services à la Vieille Dame. Mais à 33 ans, l'attaquant préfère à présent s'en aller et rejoindre le Qatar.

Mandzukic a signé un contrat de 18 mois avec Al Duhail, le club de l'ancien standardman Junior Edmilson. La Juventus a empoché 5 millions d'euros pour ce transfert. C'est le club lui-même qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux :