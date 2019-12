Serie A : Cristiano Ronaldo avait prévenu Romelu Lukaku

La Serie A est sans doute l'un des championnats les plus difficiles pour un buteur. Moins en réussite qu'au Real Madrid, CR7 a d'ailleurs pu vite s'en apercevoir.

Cristiano Ronaldo (34 ans, 14 matchs et 10 buts en Serie A cette saison) a pu s’apercevoir que le championnat italien était le plus difficile pour les attaquants. La star portugaise en avait d'ailleurs discuté avec Romelu Lukaku (26 ans, 17 matchs et 12 buts en Serie A cette saison) lors du choc entre l’Inter Milan et la Juventus (1-2) en octobre dernier.

"Il m'a dit que c'était le championnat le plus difficile au monde sur le plan défensif", a raconté le Diable Rouge au New York Times. "Il m'a dit qu'il avait marqué des buts partout, mais que c'était l'endroit le plus difficile pour le faire. Et si Cristiano Ronaldo pense que c'est difficile, ça doit vraiment l'être", a souligné le buteur des Nerazzurri.

Lukaku confirme l’analyse du Portugais quasi deux mois plus tard. "C'est plus dur qu'en Angleterre. Le football est plus intense là-bas, mais ici tout est une question de tactique", a expliqué 'Big Rom', auteur de débuts plus que convaincants avec l'Inter.