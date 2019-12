Gabriel Jesus prévient Sergio Agüero : "C'est mon heure"

Le Brésilien a planté 11 buts et effectué 6 passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues cette saison tandis que l'Argentin a fait trembler les filets à 13 reprises et distillé 2 assists en 17 matchs.

Gabriel Jesus a évoqué sa relation avec son concurrent principal Sergio Agüero, un attaquant qu’il respecte et estime. "Sergio m’a beaucoup aidé, non seulement dans les échanges que nous avons, mais aussi dans ses actions à l’entraînement.Quand je vais jouer, il me parle beaucoup du jeu, des ouvertures, des défenseurs et des gardiens. Nous avons une très bonne relation", a lâche le Brésilien lors d'un entretien avec le Sun avant d'évoquer la concurrence entre l'Argentin et lui.

"Après cette année, c’était parfois lui et pas moi. Je sais que Sergio est une légende, un top buteur, un super gars. Je l’aime en tant que joueur et personne. Je sais que Sergio peut marquer à chaque match car il a la qualité et l’expérience. À chaque fois qu’il joue, je veux qu’il marque évidemment. Alors, j’attends et j’attends. Je veux jouer à chaque match mais la réalité n’est pas ainsi. Nous avons beaucoup de joueurs, les meilleurs joueurs. J’essaie d’en profiter quand je suis sur le terrain", expliqué l'attaquant de 22 ans qui a ensuite prévenu l'Argentin âgé de 31 ans.

"Mais je sais que Sergio n’est plus aussi jeune que moi, et maintenant je pense que mon heure est venue. C’est mon heure. Je veux juste jouer au football et m’améliorer. C’est ce qui me rend heureux et c’est ce que j’aime. C’est toujours difficile quand on ne joue pas et je respecte la décision du manager et mon ami Sergio parce qu’il est une légende du club. Je ne pense vraiment pas être le meilleur au monde, je veux juste jouer et marquer", a conclu Jesus.