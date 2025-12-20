La composition probable du Standard à Dender : Vincent Euvrard doit trouver le meilleur 11 en pleine hécatombe

Si les incertains ne sont pas en mesure de tenir leur rang, Vincent Euvrard pourrait être privé de neuf (!) joueurs pour le déplacement du Standard à Dender. Le T1 des Rouches s'est longtemps gratté la tête avant de définir son onze de base.

C’est un véritable casse-tête auquel Vincent Euvrard est confronté avant le déplacement du Standard à Dender, ce samedi. Cinq joueurs sont blessés et forfaits (Mohammed El Hankouri, Marlon Fossey, Hakim Sahabo, Josué Homawoo et David Bates), deux sont incertains (Tobias Mohr et Ibrahim Karamoko), tandis que Matthieu Epolo et Rafiki Saïd sont partis pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Pour la première fois de sa carrière, Lucas Pirard défendra les cages de son club formateur en match officiel. Devant lui, Vincent Euvrard devrait probablement opter pour une défense à quatre, puisque les solutions défensives se font rares.

Comment trouver le meilleur 11 avec les joueurs disponibles ?

Henry Lawrence, Ibe Hautekiet et Daan Dierckx sont en mesure de tenir leur place. Tobias Mohr, incertain, pourrait tout de même débuter sur le couloir gauche et disputer un maximum de minutes avant d'être remplacé par Alexandro Calut ou Boli Bolingoli.

Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra est de retour de suspension et reprendra sa place dans le onze, aux côtés de Casper Nielsen. Sur les côtés, Adnane Abid est attendu à droite, et un rôle un peu hybride pourrait être confié à Nayel Mehssatou.

En pointe, le duo Thomas Henry et Timothé Nkada pourrait être aligné pour diversifier les profils et couvrir tous les scénarios de match, mais Dennis Ayensa revendique une place dans le onze après avoir inscrit deux buts dernièrement.



Lire aussi… Le Standard, un match spécial pour le Liégeois de Dender, Marsoni Sambu : "Contre eux, je me dois d'être bon"›

La composition probable du Standard à Dender

Le 11 probable du Standard : Pirard – Lawrence, Hautekiet, Dierckx, Mohr – Abid, Ilaimaharitra, Nielsen, Mehssatou – Henry, Nkada

Banc : Godfroid, Bolingoli, Calut, Kuavita, Karamoko, Ayensa, Mitongo