Liverpool écrase Leicester dans le choc du Boxing Day

Les Reds ont déroulé en ce jour de Boxing Day en Premier League et conforté leur avance en tête du classement.

Le choc du Boxing Day en Premier League entre Leicester et Liverpool aura largement tourné à l'avantage des visiteurs. Malgré une première mi-temps équilibrée, les Reds ont ouvert le score grâce à un but de Firmino.

En deuxième période, les Foxes ont été inexistants et Liverpool a déroulé pour planter trois buts en l'espace de sept minutes (Milner, doublé de Firmino et un but pour Alexander Arnold, auteur de deux assists également).

Divock Origi est monté à la 70e minute de jeu à la place de Mo Salah. Du côté de Leicester, Dennis Praet a cédé sa place à la 72e alors que Tielemans a disputé l'intégralité de la rencontre.

Une victoire qui fait du bien à un Liverpool toujours plus impressionnant malgré l'accumulation des matches. Avec ces trois points, les Reds confortent leur place de leader (avec un match de moins) et prennent 13 points d'avance sur Leicester.