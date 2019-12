Mason Greenwood fait rougir Alexis Sanchez après ses débuts à Manchester United

Il fait parler de lui et en bien : Mason Greenwood est un nouveau wonderboy du côté de Manchester United et les statistiques le prouvent. En effet, avec son but face à Newcastle jeudi soir, le jeune anglais a marqué son troisième pion en 426 minutes.

C'est 1.497 minutes de moins qu'il a fallu à Alexis Sanchez pour en faire autant sous la vareuse des Red Devils. Si le Chilien n'aura pas laissé un souvenir impérissable à Old Trafford, Greenwood, lui, a de quoi faire vibrer les fans.

3 - Mason Greenwood scored as many goals in his first 426 minutes of @premierleague play for @ManUtd as Alexis Sanchez managed in 1923 minutes on the field for the Red Devils in the competition (3). Standards. #MUNNEW pic.twitter.com/aHPj8bUEnH