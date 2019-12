Frank Boya, de plus en plus proche d'un départ

Indéboulonnable du noyau mouscronnois, Frank Boya se rapprocherait de la Gantoise.

L'Antwerp et les Buffalos ont montré leur intérêt pour le profil du grand médian camerounais, selon Het Nieuwsblad, c'est La Gantoise qui pourrait tirer les marrons du feu. "L'intérêt de la Gantoise est de plus en plus concret et les négociations avancent", précise le quotidien néerlandophone.

A la recherche d'un numéro 6, pour suppléer Elisha Owusu, Jess Thorup a visiblement jeté son dévolu pour le médian de l'Excel. Arrivé à Mouscron il y a deux ans et demi, en provenance de Munich 1860, le Camerounais a eu besoin d'un peu de temps pour s'installer dans le onze hurlu, mais depuis l'arrivée de Bernd Storck, en début de saison dernière, il est un cadre incontesté de l'Excel.