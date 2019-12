José Mourinho révèle qu'un de ses joueurs a demandé à ne pas jouer lors du Boxing Day

Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de se faire bien voir de José Mourinho : Tanguy Ndombele, recrue la plus chère de l'histoire des Spurs, a demandé à ne pas jouer lors du Boxing Day.

Tanguy Ndombele (22 ans), transféré pour 62 millions d'euros l'été passé en direction de Tottenham, n'est pas encore rentré dans les petits papiers de José Mourinho qui ne l'a titularisé qu'une seule fois. Et le Français n'aura pas amélioré son cas en ... demandant à ne pas jouer lors du Boxing Day face à Brighton, affirme Mourinho.

"Je ne peux pas dire qu'il est blessé mais plutôt qu'hier, il m'a dit ne pas être en condition de jouer le match. Il ne s'agit pas de blessure mais de peurs liées à des blessures précédentes", surprend le Special One au micro de la BBC. "Il a eu deux-trois blessures musculaires et ne se sent pas en état de jouer".