OFFICIEL : la FIFA prend une nouvelle mesure surprenante pour la Coupe du monde 2026

C'est officiel, la FIFA a annoncé dans un communiqué que des pauses hydratation seront systématiquement au rendez-vous lors des matchs de la Coupe du monde 2026.

Peu importe les conditions météorologiques, ces "pauses fraîcheurs" seront accordées aux joueurs. Chaque match comportera un arrêt au milieu de chaque mi-temps.

La FIFA précise alors que les rencontres seront interrompues par les arbitres à la 22e minute de chaque période. La durée de ces pauses est fixée à trois minutes pour tous les matchs.

"Bien entendu, si une interruption du jeu pour cause de blessure survient autour de la 20e ou 21e minute et en vient à se prolonger, la question de la pause sera abordée sur le moment avec l’arbitre," précise Manolo Zubiria, directeur technique de la FIFA. 

Une décision surprenante

Cette décision est justifiée par la FIFA comme étant une mesure de bien-être pour les joueurs, réduisant les risques liés à la chaleur et à la fatigue. Une décision malgré tout surprenante puisque les températures ne devraient globalement être à chaque fois difficiles à supporter.

Au Canada, les températures lors du Mondial devraient tourner autour de 20°C, entre 13 et 24°C au Mexique et de 23 à 32°C aux États-Unis, avec une moyenne située entre 23 et 28°C. Durant ces interruptions, les entraîneurs pourront donc échanger avec leurs joueurs afin d'effectuer des ajustements. Cela pourrait donc avoir un impact considérable sur les rencontres.


Le tournoi se déroulera du jeudi 11 juin 2026 au dimanche 19 juillet 2026. Au total, ce n'est pas moins de 104 matchs qui seront coupés pour une pause hydratation à la moitié de chaque mi-temps.
 

Coupe du Monde

 Journée 1
