Totalement dingue : le match entre l'Égypte et l'Iran désigné "Pride Match"
Photo: © photonews

Le match entre l'Égypte et l'Iran a été désigné comme "Pride Match" du Mondial 2026. Le hasard du tirage au sort et du calendrier a fait que ce sera une rencontre entre deux nations où... l'homosexualité est fortement réprimée.

Organisé depuis quelque temps par la ville hôte de Seattle, ce "Pride Match" avait été choisi pour mettre en lumière les célébrations de la Fierté aux États-Unis. Le rendez-vous était fixé au 26 juin, au Lumen Field.

Finalement, ce sont deux pays imposant de fortes sanctions sur l’homosexualité qui s’affronteront. En effet, en Iran, l’homosexualité est passible de la peine de mort, tandis qu’en Égypte, les autorités utilisent souvent des lois sur la moralité pour cibler les personnes LGBTQ+.

Cela a évidemment entraîné de nombreuses réactions. Le match ne devrait cependant bel et bien pas être reprogrammé.

Les mots d'un porte-parole de la FIFA

Le porte-parole de la PMAC, qui organise l'événement, s'est exprimé au micro d'Outsports  : "Le Pride Match a été programmé pour célébrer et mettre en avant les événements de la Fierté à Seattle et dans tout le pays, et il a été planifié bien à l’avance."

"Il s’agit d’une initiative menée par la ville hôte pour exprimer l’engagement de Seattle et de l’État de Washington à créer un environnement accueillant et inclusif, où chacun a sa place : joueurs, supporters, habitants et visiteurs."

"Le football possède un pouvoir unique pour unir les peuples par-delà les frontières, les cultures et les croyances. Nous sommes honorés d’accueillir un Pride Match et de célébrer la Fierté au sein d’une communauté mondiale du football. Ce match reflète notre engagement constant envers le respect, la dignité et l’unité pour tous," conclut-il.

