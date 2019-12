Un mois plus tard, le retour de Sergio Aguero

Alors que toutes les autres rencontres de la 19ème journée de Premier League se sont déroulées lors du boxing day, Manchester City se déplace ce vendredi soir à Wolverhampton.

Pour ce déplacement important en vue du classement, Guardiola peut récupérer un pion majeur. Sergio Aguero n'avait plus été titulaire depuis plus d'un mois. Il avait loupé quatre matchs et était entré une minute contre Leicester samedi.

La composition pour affronter les Wolves vient de sortir. Sergio Aguero retrouve sa place de titulaire. Kevin de Bruyne est bien sûr à nouveau dans le onze de départ. Voici la composition complète des Cityzens :

Du côté des Wolves, Dendoncker est également titulaire :