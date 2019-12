José Mourinho lance une pique à l'un de ses joueurs

Le technicien lusitanien n'était pas content concernant l'absence de l'un de ses joueurs lors de la victoire contre Brighton (2-1) jeudi en championnat. Et il ne s'est pas privé pour lui faire passer un message.

Tanguy Ndombele, revenu de blessure, ne se sentait pas prêt pour affronter Brighton jeudi par peur de repasser à l’infirmerie. Et visiblement cela n'a pas plu à son coach José Mourinho. Ce dernier lui a d'ailleurs glissé un message avant d’affronter Norwich City ce samedi.

"Je pense que Ndombele a été honnête. Je pense que les joueurs aiment jouer au football. Et pour eux, dire 'je ne me sens pas prêt, je ne me sens pas en confiance avec ma condition physique ou mes anciennes blessures', c'est juste très honnête, a réagi le Portugais. Et on avait des solutions. On avait Winks, Sissoko, Dier sur le banc. Allez voir la session d'entraînement et vous jugerez par vous-même sa condition. Mais j'espère que demain matin (ce samedi, ndlr) après l'entraînement, il viendra me voir et me dira 'je suis prêt à aider l'équipe'", a expliqué le Portugais à BBC Sport.

Mourinho en a rajouté une couche en complimentant Erik Lamela, prêt à rejouer après une longue absence. "C'est le genre de choses qui me touchent. J'aime les joueurs qui font des sacrifices pour l'équipe", a lâché le Portugais.