Le coach de Leicester effectue 9 changements : Tielemans sur le banc, Praet en tribunes

La lourde défaite n'est pas la seule responsable. C'est surtout la courte durée entre les deux matchs qui expliquent tous ces changements. Moins de 48 heures séparent le match de Leicester contre Liverpool et leur déplacement à Londres.

Tielemans sera mis au repos également. Praet, lui, n'est pas repris dans l'effectif. Par rapport à la composition alignée contre les Reds, seuls deux joueurs sont à nouveau titularisés ce samedi soir : le gardien Kasper Schmeichel et le défenseur Jonny Evans. Jamie Vardy vient de devenir papa et n'est pas présent.

Sponsored by @eToro, here is your Leicester City team for today's game! 🔵#WhuLei