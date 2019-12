Pep Guardiola connaît désormais sa bête noire

C'est la deuxième fois cette saison que Manchester City s'incline contre Wolverhampton. Le 6 octobre dernier, les Skyblues avaient déjà perdu contre les Wolves sur leur pelouse de l’Etihad Stadium (0-2).

Pep Guardiola est souvent en grande difficulté face à l’entraîneur des Wolves, Nuno Espirito Santo. Comme l’explique Opta, l’entraîneur espagnol n’a gagné qu’un seul de ses cinq matchs face à son homologue portugais. C’est donc son pire ratio parmi les 35 coachs qu’il a affrontés à au moins cinq reprises durant sa carrière de technicien. La bête noire de Pep Guardiola est désormais connue, c’est Nuno Espirito Santo...

