Officiel : Thiago Motta prend déjà la porte au Genoa

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'aura pas vécu une première expérience de T1 facile à Gênes.

Quelle galère pour Thiago Motta. Le Brésilien avait quitté son poste d'entraîneur des jeunes au PSG pour aller reprendre en mains le Genoa, où il a évolué en 2008-2009 et qui ne parvenait pas à s'extraire de la zone de relégation ; le club génois était alors avant-dernier de Serie A.

Deux mois plus tard, il prend déjà la porte et le Genoa est ... dernier. Avec une seule victoire en 9 rencontres, Motta n'a pas réussi à inverser la tendance et le CFC a annoncé le licenciement de son ancien joueur, remplacé par Davide Nicola. Pour une première expérience sur un banc en tant que T1, Thiago Motta avait laissé parler le coeur, comme Thierry Henry à l'AS Monaco ; lui aussi aura vécu un calvaire ...