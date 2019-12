L'arrivée de Haaland change la donne ; Paco Alcácer sur le départ

Paco Alcacer avait déjà évoqué des envies de départ de Dortmund. L'annonce de l'arrivée du jeune prodige norvégien Haaland pourrait accélérer les choses. Un géant européen est déjà sur le coup.

On sait Simeone à la recherche d'un buteur. L'Atletico Madrid est sur le coup de Cavani. Seulement, le salaire du Parisien inquiète quelque peu les dirigeants madrilènes.

Par conséquent, ils guettent d'autres pistes. D'après le média espagnol Marca, l'attaquant espagnol a manifesté son envie de revenir en Liga. L'Atletico n'est pas contre.

A 26 ans, Alcacer est à Dortmund depuis un an et demi. Il a marqué 23 goals pour le Borussia, mais la grande majorité la saison passée (18). Pour le moment, il n'est plus titulaire en Allemagne. Affaire à suivre, donc ! Le transfert coûterait tout de même une trentaine de millions d'euros.