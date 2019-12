Radamel Falcao vers un retour en Amérique du Sud ?

Radamel Falcao a rejoint le Galatasaray l'été dernier mais ne s'épanouit pas à Istanbul, gêné notamment par les blessures. Le Colombien pourrait rentrer en Amérique du Sud.

Falcao (33 ans) pourrait-il quitter l'Europe pour le dernier chapitre de sa carrière ? Le buteur colombien n'a disputé que 11 petits matchs à Galatasaray depuis son arrivée l'été passé à Istanbul (3 buts), gêné notamment par une blessure au tendon d'Achille. L'ancien buteur de Monaco, l'Atlético Madrid et Manchester United envisagerait déjà un départ, d'après TyC Sports.

Radamel Falcao envisagerait un retour à River Plate, précise le média argentin. "El Tigre" a lancé sa carrière chez les Millionarios de 2004 à 2009 (98 buts en 133 matchs), avant de traverser l'Atlantique direction le FC Porto. Reste à voir si River peut se permettre un tel transfert sur le plan salarial. Si Falcao quitte l'Europe, il le fera avec sous deux Europa Leagues (Porto et Atlético), un titre de champion du Portugal, un titre de champion de France, une Coupe et une Supercoupe d'Espagne et une 5e place au classement du Ballon d'Or 2012.