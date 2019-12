Qui en pointe à l'Atlético ? Un Diable Rouge parmi les (nombreuses) pistes évoquées

L'Atlético Madrid se cherche un attaquant de calibre international cet hiver et de nombreux noms sont évoqués dans la presse espagnole.

On pensait que la piste Edinson Cavani, sur une voie de garage au PSG, était la plus chaude. Mais la presse espagnole écarte désormais l'idée d'une arrivée du meilleur buteur de l'histoire du PSG à l'Atlético Madrid : le club parisien aurait mis un terme aux négociations. Plusieurs options sont donc désormais évoquées.

Ainsi, Cédric Bakambu (28 ans), attaquant du Beijing Guoan, devenu footballeur africain le plus cher de l'histoire lors de son transfert en Chine depuis Villarreal en 2018, ferait partie des pistes prioritaires ; l'international congolais avait impressionné l'Espagne avec le Sous-Marin Jaune, inscrivant 47 buts en 105 matchs. D'après Deportes Cuatro, les discussions seraient en cours. Mais selon Marca, Paco Alcacer (26 ans) serait également envisagé et le Borussia Dortmund aurait été contacté ; l'ancien du FC Barcelone pourrait aller voir ailleurs au vu de l'arrivée de Haaland dans la Ruhr.

Dries Mertens ?

Le "name-dropping" se poursuit cependant chez AS : Dries Mertens serait sur la shortlist des Colchoneros. Un départ cet hiver est très plausible pour l'attaquant du Napoli, en conflit avec sa direction, mais les pistes évoquées se sont refroidies les unes après les autres. Le quotidien espagnol nomme également Krzysztof Piątek (AC Milan) et Patrick Cutrone (Wolverhampton) comme buteurs potentiels. Difficile de démêler les rumeurs des simples suppositions et analyses ...