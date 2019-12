Thierry Henry toujours dans le viseur du FC Barcelone ?

Le coach de l'Impact Montreal avait un temps été dans les petits papiers du club blaugrana en cas de départ de Valverde l'été dernier.

En quête d’un éventuel successeur à son entraîneur Ernesto Valverde pour l’été prochain, le Barça multiplie les pistes. De Ronald Koeman à Marcelo Gallardo, le club catalan a placé ses pions sur de nombreux candidats. Et le nom de Thierry Henry est ressorti ce lundi.

En effet, une partie des dirigeants barcelonais militeraient pour le Français, d’après le journal catalan Sport. Pourtant inexpérimenté et auteur d’une première expérience ratée sur le banc de l’AS Monaco, l'ancien adjoint des Diables Rouges garde tout de même une belle cote. Sa philosophie footballistique et le fait qu'il connaisse bien la maison, lui qui a évolué au Barça entre 2007 et 2010 (121 matchs, 49 buts) séduisent le club catalan.