Revoilà Eden Hazard : "Hasta pronto" !

L'année 2019 se termine et Eden Hazard n'a qu'un souhait pour 2020 : retrouver les terrains au plus vite. Le Diable Rouge travaille dur et a assuré à ses supporters qu'il était bientôt de retour.

Le Real Madrid a publié sur ses réseaux vidéos une vidéo qui donnera le sourire à ses supporters : Eden Hazard poursuit ses entraînements en salle et visiblement, le Diable Rouge n'est pas loin d'un retour. "See you soon ! Hasta pronto !", lance Eden, qui n'a visiblement pas perdu sa bonne humeur. 💪🏋‍♂🚴‍♂ ¡@hazardeden10 sigue con su proceso de recuperación! #RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/i839dszW98 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 30, 2019