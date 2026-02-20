Validé par la légende du club rival : Vincent Kompany est l'élu pour succéder à Pep Guardiola

Malgré un contrat jusqu'en 2027, Pep Guardiola voudrait quitter Manchester City cet été. Un coach belge pourrait le remplacer.

L'idée d'un départ de Pep Guardiola cet été prend de l'ampleur. Même sous contrat jusqu'en juin 2027, l'entraîneur espagnol aurait envie de tourner la page. Selon The Athletic et ESPN, Guardiola a pris sa décision.

Et qui pour lui succéder ? Vincent Kompany selon la presse anglaise. L'ancien capitaine des Citizens fait des merveilles sur le banc du Bayern Munich, où il survole la Bundesliga.

Wayne Rooney a sa préférence

Wayne Rooney, légende de Manchester United, a tranché sur la BBC. "Si Pep part, il faut prendre Kompany. Il connaît le club, il réussit au Bayern et il semble avoir appris de Pep." Les deux hommes ont passé trois saisons ensemble à l'Etihad Stadium.

Rooney va plus loin en expliquant que l'Espagnol ne partira pas en claquant la porte. "Pep choisira probablement le prochain entraîneur. S'il s'en va, il participera au processus de sélection. Je pense qu'il se considère un peu comme un mentor et, après dix ans, il voudra laisser le club en bonne santé."

Un été très mouvementé



Le souci, c'est que Kompany est sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2029. Manchester City devra négocier et payer pour le libérer. Le Bayern n'a pas l'intention de se séparer de son coach.