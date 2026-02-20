Un monologue de 12 minutes : Vincent Kompany recadre José Mourinho après l'affaire Vinicius

Un monologue de 12 minutes : Vincent Kompany recadre José Mourinho après l'affaire Vinicius
Photo: © photonews
Deviens fan de Bayern Munich! 612

Les débordements à caractère raciste dont a été victime Vinicius contre Benfica font beaucoup de bruit. Vincent Kompany s'est également exprimé sur le sujet.

Sa conférence de presse de veille de match en allemand était complètement terminée lorsqu'une question a soudainement été posée sur ce que Vinicius a vécu mardi dernier lors du match entre le Real Madrid et Benfica en Ligue des Champions. Vincent Kompany est alors passé à l'anglais, afin d'exprimer plus clairement ce qu'il avait sur le coeur. Un monologue de douze minutes sur ce qui s'est passé a suivi.

"La réaction de Vini ne peut pas être simulée. On le voit. C'est une réaction émotionnelle. Il ne tire aucun avantage à aller voir l'arbitre et à prendre toute cette misère sur ses épaules. Il n'y a absolument aucune raison à cela. Quand il le fait, c'est davantage parce que c'est la bonne chose à faire à ce moment-là", explique Vince the Prince, cité par Het Laatste Nieuws.

La réaction de Mourinho totalement déplacée

Pour Kompany, l'heure était déjà grave, mais ce qu'il s'est passé après le match est pire encore : " José Mourinho attaque le caractère de Vinicius en visant la célébration de son but, pour ainsi décrédibiliser l'action de Vinicius. C'est une grosse erreur en matière de leadership, et quelque chose que nous ne devons pas accepter".

Vincent Kompany a évoqué un incident en 2005 à Séville, mais a surtout ce qu'il a vécu au Jan Breydelstadion : " Il n'y a pas si longtemps, je suis allé jouer au Club de Bruges en tant qu'entraîneur d'Anderlecht. J'avais été capitaine de l'équipe nationale. Et mon staff et moi avons été traités de "singes nègres".


"Après ma plainte, une polémique entière est née, pour enterrer l'histoire. Il n'y a eu aucune conséquence. J'ai une voix. Qu'en est-il alors pour les gens sans voix ? Ce n'est pas l'incident qui me préoccupe, mais ce qui se passe après", conclut-il.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich

Plus de news

Frutos, top 6 et team-building : Hans Cornelis fait le point avant un nouveau week-end crucial pour Charleroi

Frutos, top 6 et team-building : Hans Cornelis fait le point avant un nouveau week-end crucial pour Charleroi

15:30
Vincent Euvrard confirme cinq absences au Standard : "Notre plus grand combat est celui contre nous-mêmes" Interview

Vincent Euvrard confirme cinq absences au Standard : "Notre plus grand combat est celui contre nous-mêmes"

14:22
Une rencontre plus ouverte qu'il n'y paraît pour la RAAL ? "J'ai le sentiment qu'on peut les battre"

Une rencontre plus ouverte qu'il n'y paraît pour la RAAL ? "J'ai le sentiment qu'on peut les battre"

15:00
Un cadre de l'Union prévient : "Même si je pouvais gagner le Soulier d'Or..."

Un cadre de l'Union prévient : "Même si je pouvais gagner le Soulier d'Or..."

14:40
L'affaire du quota d'équipes U23 en D1B rebondit : la CBAS déboute Seraing et les Francs Borains !

L'affaire du quota d'équipes U23 en D1B rebondit : la CBAS déboute Seraing et les Francs Borains !

14:00
Anderlecht peut se préparer au plan B : voici le tout dernier espoir de faire venir Alfred Schreuder

Anderlecht peut se préparer au plan B : voici le tout dernier espoir de faire venir Alfred Schreuder

13:30
Première victoire...sur la scène européenne : Thorsten Fink sauvé par un ancien de Seraing pour ses débuts

Première victoire...sur la scène européenne : Thorsten Fink sauvé par un ancien de Seraing pour ses débuts

13:00
📷 Il n'était pas à l'aise : Jan Vertonghen revient à Tottenham et fait face à l'une de ses plus grandes peurs

📷 Il n'était pas à l'aise : Jan Vertonghen revient à Tottenham et fait face à l'une de ses plus grandes peurs

12:20
Pas de fumée blanche durant le mercato : un ancien du Standard sans club à 30 ans

Pas de fumée blanche durant le mercato : un ancien du Standard sans club à 30 ans

12:00
De la friture sur la ligne avec Mignolet...mais le même problème avec Casteels ? Son salaire saoudien révélé

De la friture sur la ligne avec Mignolet...mais le même problème avec Casteels ? Son salaire saoudien révélé

11:40
Parti en été, il n'a pas raté Antwerp - Anderlecht : "Après dix minutes, j'étais sûr que c'était leur match"

Parti en été, il n'a pas raté Antwerp - Anderlecht : "Après dix minutes, j'étais sûr que c'était leur match"

11:20
🎥 Nathan Ngoy a tout tenté : Lille encore battu sur un but...rarement enseigné dans les académies

🎥 Nathan Ngoy a tout tenté : Lille encore battu sur un but...rarement enseigné dans les académies

11:00
Notre coefficient européen peut remercier Bruges et Genk : la Belgique à l'assaut des Pays-Bas

Notre coefficient européen peut remercier Bruges et Genk : la Belgique à l'assaut des Pays-Bas

10:30
L'éternel oublié des Diables ? "Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais une croix dessus"

L'éternel oublié des Diables ? "Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais une croix dessus"

10:00
Encore l'homme à surveiller contre le Standard ? "Quand l'adversaire tarde à revenir..."

Encore l'homme à surveiller contre le Standard ? "Quand l'adversaire tarde à revenir..."

09:30
Le capitaine des RSCA Futures bientôt en équipe première ? "C'est mon objectif suprême"

Le capitaine des RSCA Futures bientôt en équipe première ? "C'est mon objectif suprême"

09:00
Le Brésil et l'Espagne comme sparring partners : le premier adversaire des Diables au Mondial sera prêt

Le Brésil et l'Espagne comme sparring partners : le premier adversaire des Diables au Mondial sera prêt

08:30
Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

08:00
🎥 Trop lent à se coucher ? Kasper Schmeichel crucifié par un ancien de Pro League

🎥 Trop lent à se coucher ? Kasper Schmeichel crucifié par un ancien de Pro League

07:40
Après sa promenade en Europa League, Karetsas attend le Standard : "Maintenant, les buts doivent tomber"

Après sa promenade en Europa League, Karetsas attend le Standard : "Maintenant, les buts doivent tomber"

07:20
Alfred Schreuder sait ce qu'il a à faire : voici la date limite fixée par Anderlecht pour son nouveau T1

Alfred Schreuder sait ce qu'il a à faire : voici la date limite fixée par Anderlecht pour son nouveau T1

07:00
"Lors des réunions d'avant-match, j'ai des frissons" : comment Felice Mazzù fait l'unanimité à Louvain

"Lors des réunions d'avant-match, j'ai des frissons" : comment Felice Mazzù fait l'unanimité à Louvain

06:30
Affaire à saisir ? Un ancien défenseur du Club de Bruges est désormais libre de tout contrat

Affaire à saisir ? Un ancien défenseur du Club de Bruges est désormais libre de tout contrat

23:00
"Je voulais garder des principes" : Théo Leoni raconte comment il a refusé l'Union l'été dernier

"Je voulais garder des principes" : Théo Leoni raconte comment il a refusé l'Union l'été dernier

22:30
Le choc était terrible : comment Wilfried Kanga est passé proche de mettre fin à la carrière de Tobe Leysen

Le choc était terrible : comment Wilfried Kanga est passé proche de mettre fin à la carrière de Tobe Leysen

22:00
🎥 Conditions extrêmes pour le Bayern de Vincent Kompany : "Ne prenez aucun risque"

🎥 Conditions extrêmes pour le Bayern de Vincent Kompany : "Ne prenez aucun risque"

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

21:00
"Je me sens plus chez moi ici" : Luis Vazquez à coeur ouvert sur son départ d'Anderlecht

"Je me sens plus chez moi ici" : Luis Vazquez à coeur ouvert sur son départ d'Anderlecht

21:40
Anderlecht ? Un jeu d'enfant à côté de ça : Marc Overmars va devoir faire un mircale Analyse

Anderlecht ? Un jeu d'enfant à côté de ça : Marc Overmars va devoir faire un mircale

21:20
Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

21:00
🎥 Toujours au top en Europe : Genk prend une sérieuse option pour les huitièmes de finale !

🎥 Toujours au top en Europe : Genk prend une sérieuse option pour les huitièmes de finale !

20:40
Le Mans n'est que le début : Thibaut Courtois va également investir dans un club belge !

Le Mans n'est que le début : Thibaut Courtois va également investir dans un club belge !

20:20
🎥 "Ah, il s'est excusé ?" : Alexis Saelemaekers impliqué dans une petite affaire d'état avec Cesc Fabregas

🎥 "Ah, il s'est excusé ?" : Alexis Saelemaekers impliqué dans une petite affaire d'état avec Cesc Fabregas

20:00
"Oui, j'ai réagi à chaud" : Sébastien Pocognoli revient sur ses mots forts envers l'un de ses joueurs

"Oui, j'ai réagi à chaud" : Sébastien Pocognoli revient sur ses mots forts envers l'un de ses joueurs

19:30
Malgré sa récente prolongation, le Sporting Charleroi pourrait perdre Parfait Guiagon cet été

Malgré sa récente prolongation, le Sporting Charleroi pourrait perdre Parfait Guiagon cet été

19:00
"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 23
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 20:30 Hambourg Hambourg
Wolfsburg Wolfsburg 21/02 FC Augsburg FC Augsburg
Union Berlin Union Berlin 21/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Cologne 1. FC Cologne 21/02 Hoffenheim Hoffenheim
Bayern Munich Bayern Munich 21/02 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
RB Leipzig RB Leipzig 21/02 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 22/02 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
FC St. Pauli FC St. Pauli 22/02 Werder Brême Werder Brême
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 22/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved