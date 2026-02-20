Un monologue de 12 minutes : Vincent Kompany recadre José Mourinho après l'affaire Vinicius

Les débordements à caractère raciste dont a été victime Vinicius contre Benfica font beaucoup de bruit. Vincent Kompany s'est également exprimé sur le sujet.

Sa conférence de presse de veille de match en allemand était complètement terminée lorsqu'une question a soudainement été posée sur ce que Vinicius a vécu mardi dernier lors du match entre le Real Madrid et Benfica en Ligue des Champions. Vincent Kompany est alors passé à l'anglais, afin d'exprimer plus clairement ce qu'il avait sur le coeur. Un monologue de douze minutes sur ce qui s'est passé a suivi.

"La réaction de Vini ne peut pas être simulée. On le voit. C'est une réaction émotionnelle. Il ne tire aucun avantage à aller voir l'arbitre et à prendre toute cette misère sur ses épaules. Il n'y a absolument aucune raison à cela. Quand il le fait, c'est davantage parce que c'est la bonne chose à faire à ce moment-là", explique Vince the Prince, cité par Het Laatste Nieuws.

La réaction de Mourinho totalement déplacée

Pour Kompany, l'heure était déjà grave, mais ce qu'il s'est passé après le match est pire encore : " José Mourinho attaque le caractère de Vinicius en visant la célébration de son but, pour ainsi décrédibiliser l'action de Vinicius. C'est une grosse erreur en matière de leadership, et quelque chose que nous ne devons pas accepter".

Vincent Kompany a évoqué un incident en 2005 à Séville, mais a surtout ce qu'il a vécu au Jan Breydelstadion : " Il n'y a pas si longtemps, je suis allé jouer au Club de Bruges en tant qu'entraîneur d'Anderlecht. J'avais été capitaine de l'équipe nationale. Et mon staff et moi avons été traités de "singes nègres".



"Après ma plainte, une polémique entière est née, pour enterrer l'histoire. Il n'y a eu aucune conséquence. J'ai une voix. Qu'en est-il alors pour les gens sans voix ? Ce n'est pas l'incident qui me préoccupe, mais ce qui se passe après", conclut-il.