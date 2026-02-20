L'affaire du quota d'équipes U23 en D1B rebondit : la CBAS déboute Seraing et les Francs Borains !

Le quota d'équipes U23 en D1B reste un sujet très clivant dans le football belge. La CBAS vient de trancher dans ce dossier.

L'été dernier, les Francs Borains, Seraing et Lokeren avaient saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester le quota d'équipes U23 en D1B. Ces trois clubs se sont indignés du quota de quatre équipes U23 instauré, qui interdit la relégation d'une équipe réserve à moins qu'une autre équipe espoirs issue de D1 amateur ne soit promue.

"Que les équipes U23 soient automatiquement cloisonnées en D1B, quel que soit leur classement in fine, est une entorse flagrante à l’esprit et l’équité de toute compétition. Dans l’absolu, ces “espoirs” pourraient ainsi “choisir” leurs matchs sans courir la moindre sanction sportive. Ce serait un retour en arrière, avec un championnat de la Challenger Pro League qui ressemblerait à une ligue semi-fermée, où les règles ne seraient pas les mêmes pour tous", estimait Georges-Louis Bouchez, président des Francs Borains.

La CBAS du même avis que la Pro League

Malgré cette action en justice, la Pro League a refusé de modifier le règlement. Les trois clubs se sont alors tournés vers la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS). Cette dernière a rendu son verdict.

La Dernière Heure rapporte que la CBAS a qualifié la requête commune des trois clubs 'irrecevable et non fondée". Un positionnement fort, qui soutient donc le règlement de la Pro League.



Mais le dossier n'est pas clos pour autant : les Francs Borains, Seraing et Lokeren ont également déposé plainte auprès de l'Autorité Belge de la Concurrence. Cette dernière ne devrait pas rendre son verdict avant le printemps.