Encore l'homme à surveiller contre le Standard ? "Quand l'adversaire tarde à revenir..."

Photo: © photonews

Genk a pris une option sur les huitièmes de finale de l'Europa League en s'imposant 1-3 au Dinamo Zagreb. Auteur d'un doublé, Zakaria El Ouahdi confirme son retour en forme.

Une pluie torrentielle, une ambiance hostile, un terrain gorgé d'eau et une équipe qui laisse beaucoup d'espace dans son dos : treize ans après le Croatie - Belgique qui a envoyé les Diables à la Coupe du Monde 2014, le Stade Maksimir a encore souri au football belge.

Auteur d'un doublé, Zakaria El Ouahdi a endossé le rôle de Romelu Lukaku : "Je suis ravi de notre victoire sur un terrain aussi difficile. Nous nous étions préparés à ce genre de situation, le coach nous avait prévenus", explique-t-il au Laatste Nieuws.

Genk a répété ses gammes avant de défier le Standard

"Nous avions analysé Zagreb au préalable et savions que nous allions avoir des contres à jouer, et nous en avons profité. On voyait bien que si on les laissait jouer, ils pouvaient être dangereux, surtout si on leur laissait le temps. Dans le dernier quart d'heure, nous savions qu'il fallait absolument marquer un autre but".

C'est El Ouahdi himself qui s'en est chargé. Malgré sa blessure en automne, le piston droit en est déjà à sept buts cette saison : "J'aime faire mal dans les espaces, surtout quand l'adversaire tarde à revenir". Et il célèbre toujours de la même manière, en glissant sur les genoux : "Je ne suis pas assez original pour d'autres célébrations, alors j'ai opté pour une glissade sur les genoux. Du moment que c'est fluide, ça me va".

L'international marocain n'est pas freiné par le Ramadan : "Cela me donne toujours un regain d'énergie. Beaucoup pensent que le Ramadan est difficile, mais ce n'est pas le cas. Le club nous propose un programme adapté et nous apporte un soutien sans faille. Je leur en suis très reconnaissant".

