🎥 Nathan Ngoy a tout tenté : Lille encore battu sur un but...rarement enseigné dans les académies

🎥 Nathan Ngoy a tout tenté : Lille encore battu sur un but...rarement enseigné dans les académies
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Lille est en plein marasme et a encore été battu. L'Etoile Rouge de Belgrade est venu s'imposer 0-1 dans le Nord, sur un but pour le moins particulier.

Sans victoire sur les six derniers matchs en Ligue 1, éliminé en Coupe de France, Lille comptait sur l'Europa League pour retrouver le sourire. Le contexte n'était toutefois pas évident, avec des tribunes clairsemées et un adversaire pas des plus sexys sur papier mais toujours aussi dangereux.

L'Étoile Rouge a d'ailleurs affiché ce petit supplément d'âme qui fait actuellement défaut au LOSC. Les Serbes ont laissé leur adversaire prendre l'initiative sans pour autant que cela ne se traduise en occasions.

Lille n'avance plus

À l'inverse, les visiteurs ont su se montrer efficaces en marquant sur corner en toute fin de première mi-temps. Franklin Tebo a donné l'avantage aux siens grâce à une partie du corps avec laquelle on ne peut pas être hors-jeu. À l'heure où l'arbitrage parle d'augmentation de la surface corporelle, il n'y avait rien à redire sur cette phase.

Un but loin d'être académique mais qui a suffi au bonheur de l'Étoile Rouge, rentrée à Belgrade avec cette avance d'un but dans l'optique du match retour. De quoi plonger encore un peu plus son adversaire dans la crise.

Du côté lillois, Nathan Ngoy mérite toutefois une mention pour sa prestation. Le jeune Diable Rouge de 22 ans a défendu avec autorité. Il a réussi plusieurs tacles et interventions cruciales qui ont évité le pire. Arnaud Bodart était par contre sur le banc et Thomas Meunier toujours blessé.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lille OSC
Etoile Rouge de Belgrade

Plus de news

📷 Il n'était pas à l'aise : Jan Vertonghen revient à Tottenham et fait face à l'une de ses plus grandes peurs

📷 Il n'était pas à l'aise : Jan Vertonghen revient à Tottenham et fait face à l'une de ses plus grandes peurs

12:20
Pas de fumée blanche durant le mercato : un ancien du Standard sans club à 30 ans

Pas de fumée blanche durant le mercato : un ancien du Standard sans club à 30 ans

12:00
De la friture sur la ligne avec Mignolet...mais le même problème avec Casteels ? Son salaire saoudien révélé

De la friture sur la ligne avec Mignolet...mais le même problème avec Casteels ? Son salaire saoudien révélé

11:40
Parti en été, il n'a pas raté Antwerp - Anderlecht : "Après dix minutes, j'étais sûr que c'était leur match"

Parti en été, il n'a pas raté Antwerp - Anderlecht : "Après dix minutes, j'étais sûr que c'était leur match"

11:20
Notre coefficient européen peut remercier Bruges et Genk : la Belgique à l'assaut des Pays-Bas

Notre coefficient européen peut remercier Bruges et Genk : la Belgique à l'assaut des Pays-Bas

10:30
L'éternel oublié des Diables ? "Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais une croix dessus"

L'éternel oublié des Diables ? "Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais une croix dessus"

10:00
Encore l'homme à surveiller contre le Standard ? "Quand l'adversaire tarde à revenir..."

Encore l'homme à surveiller contre le Standard ? "Quand l'adversaire tarde à revenir..."

09:30
Le capitaine des RSCA Futures bientôt en équipe première ? "C'est mon objectif suprême"

Le capitaine des RSCA Futures bientôt en équipe première ? "C'est mon objectif suprême"

09:00
Le Brésil et l'Espagne comme sparring partners : le premier adversaire des Diables au Mondial sera prêt

Le Brésil et l'Espagne comme sparring partners : le premier adversaire des Diables au Mondial sera prêt

08:30
🎥 Trop lent à se coucher ? Kasper Schmeichel crucifié par un ancien de Pro League

🎥 Trop lent à se coucher ? Kasper Schmeichel crucifié par un ancien de Pro League

07:40
Après sa promenade en Europa League, Karetsas attend le Standard : "Maintenant, les buts doivent tomber"

Après sa promenade en Europa League, Karetsas attend le Standard : "Maintenant, les buts doivent tomber"

07:20
Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

08:00
Alfred Schreuder sait ce qu'il a à faire : voici la date limite fixée par Anderlecht pour son nouveau T1

Alfred Schreuder sait ce qu'il a à faire : voici la date limite fixée par Anderlecht pour son nouveau T1

07:00
"Lors des réunions d'avant-match, j'ai des frissons" : comment Felice Mazzù fait l'unanimité à Louvain

"Lors des réunions d'avant-match, j'ai des frissons" : comment Felice Mazzù fait l'unanimité à Louvain

06:30
Affaire à saisir ? Un ancien défenseur du Club de Bruges est désormais libre de tout contrat

Affaire à saisir ? Un ancien défenseur du Club de Bruges est désormais libre de tout contrat

23:00
"Je voulais garder des principes" : Théo Leoni raconte comment il a refusé l'Union l'été dernier

"Je voulais garder des principes" : Théo Leoni raconte comment il a refusé l'Union l'été dernier

22:30
Le choc était terrible : comment Wilfried Kanga est passé proche de mettre fin à la carrière de Tobe Leysen

Le choc était terrible : comment Wilfried Kanga est passé proche de mettre fin à la carrière de Tobe Leysen

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

21:00
"Je me sens plus chez moi ici" : Luis Vazquez à coeur ouvert sur son départ d'Anderlecht

"Je me sens plus chez moi ici" : Luis Vazquez à coeur ouvert sur son départ d'Anderlecht

21:40
Anderlecht ? Un jeu d'enfant à côté de ça : Marc Overmars va devoir faire un mircale Analyse

Anderlecht ? Un jeu d'enfant à côté de ça : Marc Overmars va devoir faire un mircale

21:20
Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

21:00
🎥 Toujours au top en Europe : Genk prend une sérieuse option pour les huitièmes de finale !

🎥 Toujours au top en Europe : Genk prend une sérieuse option pour les huitièmes de finale !

20:40
Le Mans n'est que le début : Thibaut Courtois va également investir dans un club belge !

Le Mans n'est que le début : Thibaut Courtois va également investir dans un club belge !

20:20
🎥 "Ah, il s'est excusé ?" : Alexis Saelemaekers impliqué dans une petite affaire d'état avec Cesc Fabregas

🎥 "Ah, il s'est excusé ?" : Alexis Saelemaekers impliqué dans une petite affaire d'état avec Cesc Fabregas

20:00
"Oui, j'ai réagi à chaud" : Sébastien Pocognoli revient sur ses mots forts envers l'un de ses joueurs

"Oui, j'ai réagi à chaud" : Sébastien Pocognoli revient sur ses mots forts envers l'un de ses joueurs

19:30
Malgré sa récente prolongation, le Sporting Charleroi pourrait perdre Parfait Guiagon cet été

Malgré sa récente prolongation, le Sporting Charleroi pourrait perdre Parfait Guiagon cet été

19:00
"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

18:30
Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

18:00
En Turquie, Domenico Tedesco est "un génie tactique" : "Son excellence fait toute la différence"

En Turquie, Domenico Tedesco est "un génie tactique" : "Son excellence fait toute la différence"

17:30
2
Le patron sportif de Genk en est conscient : "Nos chances de le garder sont très minces"

Le patron sportif de Genk en est conscient : "Nos chances de le garder sont très minces"

16:30
🎥 Conditions extrêmes pour le Bayern de Vincent Kompany : "Ne prenez aucun risque"

🎥 Conditions extrêmes pour le Bayern de Vincent Kompany : "Ne prenez aucun risque"

17:00
Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

16:00
Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

15:00
Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

15:40
Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

15:20
Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

14:40

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 0-1 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-3 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahce Fenerbahce 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 2-1 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 2-2 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 0-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 26/02 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 26/02 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 26/02 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 26/02 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 26/02 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 26/02 Fenerbahce Fenerbahce
KRC Genk KRC Genk 26/02 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved