🎥 Nathan Ngoy a tout tenté : Lille encore battu sur un but...rarement enseigné dans les académies

Lille est en plein marasme et a encore été battu. L'Etoile Rouge de Belgrade est venu s'imposer 0-1 dans le Nord, sur un but pour le moins particulier.

Sans victoire sur les six derniers matchs en Ligue 1, éliminé en Coupe de France, Lille comptait sur l'Europa League pour retrouver le sourire. Le contexte n'était toutefois pas évident, avec des tribunes clairsemées et un adversaire pas des plus sexys sur papier mais toujours aussi dangereux.

L'Étoile Rouge a d'ailleurs affiché ce petit supplément d'âme qui fait actuellement défaut au LOSC. Les Serbes ont laissé leur adversaire prendre l'initiative sans pour autant que cela ne se traduise en occasions.

Lille n'avance plus

À l'inverse, les visiteurs ont su se montrer efficaces en marquant sur corner en toute fin de première mi-temps. Franklin Tebo a donné l'avantage aux siens grâce à une partie du corps avec laquelle on ne peut pas être hors-jeu. À l'heure où l'arbitrage parle d'augmentation de la surface corporelle, il n'y avait rien à redire sur cette phase.

Dit noemen ze dus een pietgoal! 😅 pic.twitter.com/GwUnyULMgb — Play Sports (@playsports) February 19, 2026

Un but loin d'être académique mais qui a suffi au bonheur de l'Étoile Rouge, rentrée à Belgrade avec cette avance d'un but dans l'optique du match retour. De quoi plonger encore un peu plus son adversaire dans la crise.





Du côté lillois, Nathan Ngoy mérite toutefois une mention pour sa prestation. Le jeune Diable Rouge de 22 ans a défendu avec autorité. Il a réussi plusieurs tacles et interventions cruciales qui ont évité le pire. Arnaud Bodart était par contre sur le banc et Thomas Meunier toujours blessé.