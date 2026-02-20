Un cadre de l'Union prévient : "Même si je pouvais gagner le Soulier d'Or..."

Adem Zorgane était resté pendant quatre ans à Charleroi. Mais il ne devrait pas s'éterniser aussi longtemps à l'Union.

Adem Zorgane se félicite encore tous les jours d'avoir signé au Parc Duden l'été dernier : "L'Union était le bon choix. Un club avec certains principes qui joue pour les titres et qui progresse chaque année", explique-t-il au Laatste Nieuws.

Jouer la Ligue des Champions a évidemment été un argument de poids pour le convaincre : "J'étais convaincu que je pouvais tenir le niveau. Que je serais à l'aise si j'y arrivais un jour. Sans stress, sans nervosité. Une fois sur le terrain, je ne regarde pas qui j'ai en face de moi".

Le prochain gros transfert de l'Union ?

De fait, l'international algérien fait partie de ces joueurs qui ont marqué des points sur la scène européenne, à l'image d'autres cadres comme Kevin Mac Allister, Anan Khalaili ou Kamiel Van de Perre. Si bien que malgré un contrat signé jusqu'en 2029, il pourrait rapidement franchir un palier supplémentaire.

"Je ne pense pas que je jouerai ici encore trois ou quatre ans, même si je pouvais un jour remporter le Soulier d'Or", explique-t-il très honnêtement. "Je rêve de la Liga. Je suis fan du championnat espagnol depuis tout petit", conclut-il.

Lire aussi… Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"›

Avec encore plus de trois ans de contrat, l'Union pourra se permettre d'attendre la meilleure proposition pour le vendre au prix fort. D'autant qu'avec la Coupe du Monde dans six mois, sa valeur marchande pourrait encore augmenter.