Anderlecht peut se préparer au plan B : voici le tout dernier espoir de faire venir Alfred Schreuder

La situation n'est pas simple à Anderlecht, même si l'on y assure que le dossier de l'entraîneur va s'arranger. Il semble toutefois qu'il faudra alors un autre nom que celui d'Alfred Schreuder...

Comme écrit hier : Al-Diraiyah fait obstacle dans ce dossier. Malgré le fait que les Mauves aient déjà un accord de principe avec le Néerlandais de 53 ans, le club saoudien ne veut pas le laisser partir. C'était déjà le cas tout au long de la semaine, la position n'a pas changé aujourd'hui.

Anderlecht veut y voir clair la semaine prochaine, mais il faudra sortir le grand jeu pour convaincre les Saoudiens. C'est que la direction veut préserver intactes les chances de montée vers l'élite, il n'est donc pas question de laisser filer l'entraîneur à ce moment crucial de la saison.

La seule solution semble être que Schreuder rompe lui-même son contrat

Du côté d'Anderlecht, on affirme avoir d'autres options en réserve, mais pour l'instant rien n'a filtré. Le fait de se donner encore une semaine signifie aussi que Jérémy Taravel ferait bien de se tenir prêt à assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison (régulière ?).

Ont-ils la conviction qu'un autre coach, avec d'autres priorités, fera mieux que Jérémy Taravel alors que les play-offs approchent ? C'est la question que l'on se pose également à Neerpede si la piste Schreuder devait définitivement finir à la poubelle.



Les Saoudiens ne se soucient pas non plus d'une clause de rupture car financièrement ces quelques millions ne pèsent presque rien pour eux. La seule solution serait que Schreuder rompe lui-même son contrat, mais cela risque aussi de lui coûter (très) cher.