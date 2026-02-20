Le Brésil et l'Espagne comme sparring partners : le premier adversaire des Diables au Mondial sera prêt

Les préparatifs vont bon train avant la Coupe du Monde. Les matchs amicaux se peaufinent, avec déjà quelues affiches pas loin d'être inédites.

Du côté des Diables Rouges, le programme de préparation est connu : les hommes de Rudi Garcia se rendront une première fois sur le sol américain pour prendre la température à la fin du mois de mars pour y défier deux des pays hôtes : les États-Unis puis le Mexique.

Le 2 juin, deux semaines avant leur entrée dans la compétition, les Diables joueront contre la Croatie à Rijeka. Pour préparer au mieux leur entrée en lice contre l'Égypte, il y a encore un match amical de prévu le le 6 juin contre la Tunisie.

L'Égypte se concocte un sacré programme

Pendant ce temps, les Égyptiens seront aussi à pied d'oeuvre. On a en effet appris hier que les Pharaons défieront le Brésil le 6 juin. Le match aura déjà lieu sur le sol américain, du côté de Cleveland.

La fédération brésilienne était désireuse d'affronter une nation sub-saharienne avant son premier match dans la compétition face au Maroc et a donc accepté la demande de match amical.



Voilà qui permettra à la sélection égyptienne de joliment se tester avant de défier les Diables. En mars, les Pharaons se mesureront également à l'Espagne.