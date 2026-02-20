"Je déteste le monde du football" : Lazare Amani sort du silence sur l'Union Saint-Gilloise

"Je déteste le monde du football" : Lazare Amani sort du silence sur l'Union Saint-Gilloise
L'été dernier, Lazare Amani a accepté de mettre fin à son contrat à l'Union sans la moindre indemnité de départ. Le joueur était à bout.

Lazare Amani aura vécu des hauts et des bas à l'Union. Son association avec Teddy Teuma sous les ordres de Karel Geraerts, sa victoire à la CAN avec la Côte d'Ivoire : le petit milieu de terrain aura vécu quelques souvenirs impérissables.

Mais la saison du titre, il a complètement disparu de la circulation. Un temps réintégré par Sébastien Pocognoli (en même temps que Loïc Lapoussin), il est ensuite définitivement sorti de la sélection, jusqu'à son prêt au Standard pour la deuxième partie de saison, et sa rupture de contrat.

Dans un engrenage infernal

Aujourd'hui, Lazare évolue à Kifisias, en première division grecque. Il y a retrouvé un peu de sérénité : "Quand on sort d'une période comme celle-ci, où l'on était au plus bas, on réapprend à apprécier même une entrée en jeu de dix minutes", explique-t-il à La Dernière Heure.

Il revient de très loin : "Je déteste le monde du football, même si j'adore ce sport. J'ai beaucoup perdu à cause de cette situation, tant sur le plan professionnel que financier".


Ces derniers mois à l'Union l'ont profondément marqué : "On ne répondait presque jamais à mes messages… Ça fait mal, après tout ce que j'ai donné à l'Union. J'étais tellement brisé par la situation que je n'en pouvais plus, je n'arrivais plus à la gérer". Après sa rupture de contrat, il a songé à rebondir dans plusieurs clubs belges. Mais changer d'air en Grèce semble finalement lui faire beaucoup de bien.

