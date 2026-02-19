Analyse Anderlecht ? Un jeu d'enfant à côté de ça : Marc Overmars va devoir faire un mircale

Le bilan annuel de l'Antwerp semble positif à première vue, mais il s'accompagne aussi de grands défis. En se projetant vers la saison prochaine, on attend de Marc Overmars un miracle pour bâtir une équipe compétitive.

Ce que ce bilan nous a appris, c'est que l'Antwerp doit continuer à vendre pour rester financièrement sain. Mais qui, dans le noyau actuel, est vendable ? Il n'est pas prévu de vendre Thibo Somers ou Daam Foulon, car il ne resterait que peu d'expérience.

Le contrat de Gyrano Kerk arrive à expiration, tout comme celui de Vincent Janssen. Les deux joueurs déterminants seraient toutefois enclins à prolonger leur séjour, mais seront-ils prêts à revoir leur salaire à la baisse ? Janssen est toujours l'un des joueurs les mieux payés de la Jupiler Pro League et le Great Old ne peut plus se le permettre.

Qui pour refaire rentrer des millions dans les caisses ?

Il faudra donc surveiller d'autres pistes. On examinera notamment Xander Dierckx, Andreas Verstraeten et Kiki Kouyaté (pour lequel l'Antwerp dispose encore d'une option de club pour une prolongation d'un an) afin de lever des fonds. Dierckx, 16 ans, a un grand potentiel, mais le club devra sans doute attendre encore un peu pour en tirer un montant plus optimal.

Le cercle vicieux est bien là : Overmars va devoir vendre au-delà du prix et acheter en dessous. Il faudra surveiller des joueurs libres de tout contrat et des jeunes peu connus au potentiel de croissance intéressants, à l'image de Mahamadou Doumbia, parti en Arabie Saoudite pour 16 millions.

Mais tous ces garçons auront donc besoin d'expérience autour d'eux, car l'Antwerp n'a pas d'argent pour convaincre un nouveau Vincent Janssen. Overmars devra donc faire de son mieux pour garder " l'ancien". Cet effort semble crucial. Les deux parties devront sans doute faire des concessions.

L'Europe s'éloigne

En outre, il y a un autre problème : telle que les choses se présentent, l'Antwerp ne jouera pas les barrages de la Ligue des Champions et manquera peut-être bien les préliminaires européens. Cela pourrait dissuader bon nombre de joueurs de rejoindre le Bosuil.

Marc Overmars devra donc faire marcher son expérience et son réseau pour construire une équipe compétitive. Sans un budget de transferts conséquent et avec des joueurs qu'il doit vendre ou remplacer. Un contraste avec les ambitions d'il y a quatre ans qui fait toujours aussi mal.

