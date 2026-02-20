Officiel : un proche d'Ivan Leko, ancien du Club de Bruges, rejoint le staff de Tottenham

Officiel : un proche d'Ivan Leko, ancien du Club de Bruges, rejoint le staff de Tottenham
Photo: © photonews

Le staff de Tottenham est en plein bouleversement. Les Spurs viennent d'annoncer l'arrivée de trois nouvelles têtes, dont celle de Tomislav Rogic.

Outre le fait d'être tous deux croates, Ivan Leko et Igor Tudor (récemment nommé entraîneur de Tottenham) ont quelques points communs. Les deux hommes s'apprécient, ils mangeaient d'ailleurs ensemble à Paris lorsque Leko a reçu par surprise l'appel du Club de Bruges qui l'a convaincu de partir de Gand.

Tudor et le coach des Blauw en Zwart connaissent également tous deux très bien Tomislav Rogic. Ce dernier a débuté comme entraîneur des gardiens il y a une petite quinzaine d'années à l'Hajduk Split (club formateur de Leko) sous les ordres de Tudor.

Il a ensuite travaillé sous les ordres d'Ivan Leko au Club de Bruges de 2017 à 2019, avant de le suivre en Chine...et à l'Hajduk Split. Ces dernières années, il a toutefois à nouveau juré fidélité à Igor Tudor, le secondant à la Lazio puis à la Juventus, où les deux hommes ont pris la porte en même temps.

Un staff à l'accent croate chez les Spurs

Récemment, Tudor a retrouvé de l'embauche à Tottenham, où il a succédé à Thomas Frank. Le changement dans le staff se poursuit : l'entraîneur croate ne débarque pas seul à Londres.

Les Spurs ont en effet annoncé cette après-midi dans un communiqué que Tomislav Rogic intégrait le staff. Le prépateur physique Riccardo Ragnacci (qui a connu Tudor à la Juventus) a également signé, de même que Bruno Saltor, quié tait auparavant l'adjoint de Graham Potter à Chelsea et à West Ham.

