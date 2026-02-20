Battre l'Union, sinon adieu le top 6 ? "Notre match à Anderlecht n'a pas pu s'évaporer du jour au lendemain"

L'Antwerp veut renouer avec la victoire pour ne pas se retrouver largué dans la course au top 6. Mais de nombreux joueurs sont sur le flanc et l'équipe fait face à l'Union.

Il y a six mois, le match entre l'Antwerp et l'Union avait ouvert le bal de la nouvelle saison. C'était encore l'été, les Anversois accrochaient le champion au titre au Bosuil, c'était le temps de tous les possibles, ou presque. Le week-end dernier, c'est sous la neige que le Great Old s'est incliné contre Westerlo.

L'équipe est désormais onzième, à six points du top 6...et deux des Playdowns : “La défaite contre Westerlo a été un coup dur”, concède Joseph Oosting au Laatste Nieuws. “Je ne veux pas chercher des excuses. Mais que ce match se soit joué sous la neige, je ne le comprends pas. Ce serait impensable aux Pays-Bas".

Mais il n'a pas dit son dernier mot : “Nous croyons toujours au top six. Nous devons aussi le montrer. Notre statut nous oblige à tout donner pour aller chercher les Champions’ Play-offs".

Plusieurs absents supplémentaires

Pourtant, l'entraîneur néerlandais devra encore bricoler au Parc Duden : Geoffry Hairemans, Rein Van Helden et Mauricio Benítez étaient déjà indisponibles depuis un moment, Oosting doit désormais aussi se passer de Farouck Adekami et Thibo Somers, blessés, ainsi que de Marwan Al-Sahafi pour des raisons privées.



Malgré cela, l'Antwerp croit en ses chances : "On doit continuer à se battre pour les barrages de Ligue des Champions. Il y a une semaine à peine, on gagnait à Anderlecht grâce à un beau jeu et une défense solide. Ça ne peut pas s'évaporer comme ça, du jour au lendemain".