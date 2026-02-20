Ivan Leko ne doit pas négliger ce détail : le conseil en or pour battre l'Atlético Madrid

Le Club Bruges a arraché un partage (3-3) contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions. Un résultat qui donne espoir aux Brugeois.

Le Club Bruges et l'Atlético Madrid se sont quittés sur un partage 3-3 en barrage de Ligue des Champions. Pour Hein Vanhaezebrouck, les Brugeois ont des raisons de croire en la qualification pour les huitièmes de finale.

Ils ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec cette équipe. Vanhaezebrouck se demande dans quelle optique les Brugeois vont aborder ce retour. "Avec ce 3-3, vous n'êtes pas obligés d'aller à Madrid uniquement pour gagner", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

Mais on peut aussi voir les choses autrement : si Bruges prend l'Atlético à la gorge, les Espagnols pourraient craquer. "Molina n'est pas un arrière droit exceptionnel quand il est mis sous pression. Il y a des opportunités de ce côté-là."

Bruges a intérêt à réviser ses penalties

Vanhaezebrouck prévient que l'ambiance sera bouillante dans un stade plein à craquer. C'est un paramètre que le Club de Bruges devra gérer. Le consultant termine avec un conseil en or.





"Ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible. Avant le match aller, je disais 25-75 pour les chances de qualification, et je reste sur cette position. Mais je donne un dernier conseil à Leko : entraînez-vous aux tirs au but, car ça pourrait se terminer comme ça", conclut Vanhaezebrouck.