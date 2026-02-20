Jérémy Taravel confirmé jusqu'en fin de saison ? "Si l'opportunité se présente plus tôt que prévu..."

Jérémy Taravel s'est présenté pour la troisième fois en conférence en tant qu'entraîneur intérimaire d'Anderlecht. Et il pourrait bien continuer à le faire jusqu'à la fin de la saison.

Jérémy Taravel pensait sans doute que le match contre la RAAL serait son dernier en tant que T1 intérimaire. Mais les négociations difficiles avec Al-Diriyah pour Alfred Schreuder repoussent l'échénace à la semaine prochaine. Taravel sera donc encore bel et bien à la tête de l'équipe contre Zulte Waregem.

Avant d'être confirmé jusqu'en fin de saison en cas d'impasse définitive avec les Saoudiens ? "Cela peut être une possibilité. La direction a fait preuve d'une grande transparence. Comme je l'ai déjà dit, je suis à la disposition du club, quel que soit le rôle. Je suis ambitieux et je souhaite devenir entraîneur principal à terme. Si cette opportunité se présente plus tôt que prévu, je suis prêt à relever le défi", explique-t-il, cité par Het Laatste Nieuws.

Retrouver le chemin des filets après neuf mi-temps sans marquer en championnat

Mais pour l'heure, l'ancien adjoint de Besnik Hasi ne veut pas mettre sa personne en avant : "Je ne me préoccupe pas de cela, ce n'est pas moi qui doit choisir l'entraîneur. Moi, je m'occupe de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour préparer le match".

La priorité reste de remobiliser l'équipe : "Je veux que nous abordions les cinq derniers matchs de championnat avec la même intensité que celle déployée lors du match de coupe contre l'Antwerp. Chaque match est désormais une finale en soi. Contre l'Antwerp, j'ai vu une équipe qui voulait aller de l'avant, qui combinait bien, qui se créait des occasions et qui savait conclure".



"Contre La Louvière, nous avons bien commencé, mais nous avons progressivement perdu la solution face à leur bloc bas. Nous avons maintenant eu une semaine complète pour trouver des solutions contre les équipes qui veulent nous bloquer dans leur propre moitié de terrain". Le Sporting part de loin mais a encore deux points d'avance sur la septième place.