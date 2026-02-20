De la friture sur la ligne avec Mignolet...mais le même problème avec Casteels ? Son salaire saoudien révélé

De la friture sur la ligne avec Mignolet...mais le même problème avec Casteels ? Son salaire saoudien révélé
Photo: © photonews
La recherche d'un nouveau gardien au Club de Bruges n'est pas un hasard. Les négociations pour un nouveau contrat de Simon Mignolet sont au point mort depuis un certain temps, poussant le club à se préparer à un scénario sans son actuel numéro un.

Le dossier Mignolet traîne car aucun accord n'a encore été trouvé sur une prolongation. Bien qu'une saison supplémentaire ne soit pas totalement exclue, la direction sportive ne veut pas prendre de risques et envisage déjà des alternatives. La question est de savoir si Mignolet, à 38 ans, sera encore en forme physiquement.

Le facteur financier joue également. Le gardien expérimenté perçoit 4 millions d'euros de salaire brut par an, ce qui en fait le salaire le plus élevé de la Jupiler Pro League, et cela pèse lourd sur la masse salariale. Cela rend plus difficile pour le club de prolonger son contrat dans les mêmes conditions.

Le club veut réduire sa masse salariale mais veut de l'expérience

Pour autant, un changement dans les cages ne serait pas forcément synonyme d'économies. D'autant plus que l'alternative numéro n'est autre que Koen Casteels. Son salaire actuel est encore bien plus élevé que celui de Mignolet.

L'ancien portier de Wolfsburg évolue à Al-Qadsiah depuis juillet 2024. En Arabie saoudite, il touche la coquette somme de dix millions par an. Le président Bart Verhaeghe et son entourage prennent pour l'instant leur temps, mais le Club aimerait apporter de la clarté le plus vite possible en vue de la saison prochaine.


Simon Mignolet n'a en tout cas pas l'intention d'arrêter, même si l'histoire avec le Club venait à se terminer. Il a encore l'ambition de montrer qu'il peut évoluer au plus haut niveau. Du côté de Koen Casteels, les plans sont plus flous : un retour dans le championnat belge figure-t-il sur ses plans ? Il y a un an et demi, Anderlecht n'avait pas réussi à le convaincre.

